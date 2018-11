Publié le 26 novembre 2018 par admin

Sur Internet aussi, un autre monde est possible… pas forcément dominé par les Gafam (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft). Des citoyens, des associations, des collectifs s’en emparent pour le bien commun et pas pour l’argent. A l’occasion du mois de l’économie sociale et solidaire, on vous fait découvrir l’internet libre !

Le libre, quand il s’agit d’informatique désigne des logiciels, des systèmes informatiques, des organisations, des hébergeurs internet, ou des outils numériques non propriétaires mais gérés collectivement, notamment sous la forme d’associations. Et c’est la vocation d’acteurs à toutes les échelles, locale, nationale ou mondiale.

Dans le Finistère, depuis plus de 20 ans, c’est une association d’éducation populaire, Infini (Internet Finistère) qui propose des services en libre et un accompagnement pour celles et ceux qui souhaitent s’y mettre.

Du local et du circuit court dans le word wide web

Infini fait partie de C.H.A.T.O.N.S, un collectif d’associations qui œuvrent partout en France pour développer un internet libre, et différent de celui des géants américains que sont les Gafam (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft). Essentiellement bénévoles, les développeurs et informaticiens de ces hébergeurs associatifs travaillent ainsi au bien commun par militantisme, avec le souhait de proposer une alternative citoyenne sur la toile.

Framasoft pour “dégoogliser” internet

Le mouvement des C.H.A.T.O.N.S est coordonné par une autre association Framasoft qui propose une trentaine d’outils alternatifs à ceux que proposent Google, sans pistage de vos données et sans publicité ! On peut soutenir son action par un don.