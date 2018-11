Publié le 26 novembre 2018 par admin

L’Insee s’est penché sur la mobilité professionnelle des Bretons : les salariés qui ont changé de métier ou d’établissement entre 2014 et 2015. Sur cette période, le changement de travail ou d’employeur a concerné un quart du 1,1 million de salariés en Bretagne.

Retrouvez l’étude sur le site internet de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)

Magali Février, responsable de l’unité études de l’Insee Bretagne

Logiquement, les plus jeunes sont plus sujets à la mobilité professionnelle : les moins de 30 ans sont 40 % concernés en Bretagne de 2014 à 2015.

On ne change pas forcément de travail ou d’employeur pour un meilleur salaire. La rémunération diminue même dans plus d’un cas de mobilité sur quatre (27 %), elle augmente pour 36% des salariés concernés. On peut y gagner un CDI (dans un quart des cas) ou passer d’un temps partiel à un temps plein.

Les plus concernés par la mobilité professionnelle : ouvriers qualifiés et non qualifiés et commerce

Les moins concernés par la mobilité professionnelle : métiers de la santé et fonction publique

L’insee Bretagne a identifié trois types de mobilité :