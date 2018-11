Publié le 27 novembre 2018 par Animateur

Dans le cadre de la 63e de L’instant C, Patrice et M. Seb reçoivent cette semaine les dessinateurs de la BD ” Jazz Lieutenant ” aux éditions Locus Solus, Erwan Le Bot et Jiwa. Sur un scénario de Malo Durand.

Dans le Coin lecture, on évoque une autre BD de Yannick Grossetête et Arnaud Le Gouefflec chez Fluide Glacial, ” Michel, french lover “.

Programmation musicale : Noble Sissle ” Little white lies and happy feet ” (choix des invités), Stevie Wonder ” Happy birthday “, Donald Fagen ” Walk between raindrops ” et pour illustrer les bonnes nouvelles de Hugo G, Les Wampas ” Télégramme de Brest “.

Mardi 4 décembre rendez-vous avec le scénariste Bertrand Galic.

Bise à l’oeil