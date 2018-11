Publié le 27 novembre 2018 par Animateur

En résidence chez la compagnie Moral Soul à la Gare du Relecq-Kerhuon, durant le mois de novembre, la compagnie Palette nous présente son projet sur l’exil : “Honte, le point de non retour.“

La première création de la compagnie Palette

Durant la préparation de son premier spectacle, “Honte, le point de non retour“, la compagnie Palette s’est arrêtée à la Gare, fabrique des arts en mouvement de la compagnie Moral Soul. Cette première création dansée par Seth Ngaba et Alima Rolland, son chorégraphe, évoque l’exil et la vie de l’exilé, séparé de son pays et de sa famille. À travers ce discours, Alima Rolland souhaite témoigner de la violence de cette vie et de la confrontation de l’exilé à un retour qui lui est impossible. Inspiré de rencontres et de témoignages qu’il a récoltés dans le monde, Alima Rolland les fait devenir sa propre histoire.

Des dates à venir

Accueillie du 5 au 16 novembre 2018 dans le local de la compagnie Moral Soul au Relecq-Kerhuon, la compagnie Palette prépare ce spectacle en vue d’une première en février prochain à l’occasion du festival Agitato au Triangle à Rennes. Les prochaines dates du spectacle sont encore à définir.

La Gare, fabrique des arts en mouvement, un lieu de rencontre

À l’occasion de la résidence de la compagnie Palette à la Gare, nous sommes retournés voir la compagnie Moral Soul et sa FAEM. Le lieu qui se veut ouvert à tous permet aux résidents d’échanger et de confronter leurs idées avec les artistes de Moral Soul. Dirigée par Herwann Asseh, la compagnie a plusieurs projets à venir pour le courant de l’année 2019 dont la suite de sa trilogie F(H)omme.

Et en attendant, un stage de danse en duo est proposé le 8 décembre 2018.