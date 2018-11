Publié le 28 novembre 2018 par admin

LEM s’intéresse au site projetsjeunesenfinistere.fr.

Le projet porté par le CRIJ Bretagne répond à ces objectifs : montrer et valoriser les nombreux projets de jeunes dans notre département du Finistère. Le site référence ainsi une multitude de projets dans de nombreux domaines : humanitaire, environnement, art et culture, ou le sport. Derrière cette vitrine qui souhaite montrer le dynamisme de la jeunesse sur le territoire, c’est aussi l’occasion pour ces projets d’être confrontés à la communication, le financement, et la mise en route de leurs différentes actions. A tous les égards, cela constitue souvent de premières expériences en parallèle des cursus classiques mais celles-ci sont parfois difficilement reconnus. Pourtant, au travers de son expérience associative, on peut acquérir de nombreux savoir-faire : relationnel, travail en équipe, communication, gestion d’un budget. Le site va donc proposer des open-badge et proposer une reconnaissance des acquis. Une première (française ?) sur une plate-forme de ce genre à découvrir dans LEM.

A suivre dans ce LEM : le festival Théâtre à tout âge lance sa 17ème édition dès le 2 décembre. Destinés aux petits et aux grands, les spectacles s’offrent une tournée départementale dans 22 communes du Finistère. Bernard Le Noac’h directeur de l’association Très tôt théâtre nous présente le festival. Ce sera l’occasion de découvrir un projet dans le cadre cette édition Théâtre à tout âge : le projet “Chanson Dragons”. Véritable chassé-croisé entre la musique et le dessin, Chanson Dragon nous conte l’histoire de Maïwenn et de son dragon. En interaction avec le public, les cinq protagonistes nous plonge dans cette aventure haletante,Arnaud Le Gouëfflec, musicien de la bande nous raconte cette aventure.

On prendra la direction de Brest et du Brésil. Bois Brésil présente les travaux de trois graveurs brésiliens. Spécifique à la région du Nordeste, la gravure sur bois est un art brésilien très populaire. Sophie Lessard, directrice du musée des Beaux-Arts de Brest accompagnée de Sylvia Nemer, commissaire de l’exposition qui fait partie de la Fondation Casa de Rui Barbosa de Rio de Janeiro et Solenne Derigond à la traduction nous présente cette exposition et la gravure sur bois brésilienne.

En toute fin d’émission, nous prendrons quelques instants pour l’instant découverte de Liliroulotte pour de belles découvertes en matière d’ouvrage jeunesse.