Publié le 29 novembre 2018 par admin

L’association 4 quarts – pour une alimentation de qualité accessible à tous – revient dans LEM nous aider à lutter contre le gaspillage alimentaire. Au menu, conseils de cuisine anti-gaspi.

Outre la promotion d’une cuisine maison avec des produits de qualité et de saison, l’association 4 quarts s’est donné pour mission la lutte contre le gaspillage alimentaire. Outre une bonne connaissance des techniques de conservation, cet objectif passe par la diffusion d’un savoir-faire pour utiliser et transformer soi-même les aliments et/ou éviter de les jeter.

Réussir ses confitures de fruits du jardin

La confiture est un symbole de cette conservation longue durée et c’est de saison ! Pourquoi est-ce un bon moyen de conserver les fruits du jardin ? Notamment parce que la confiture associe plusieurs techniques de conservation : cuisson, sucre (n’en mettez pas moins de 35%), pasteurisation (si on empote la confiture à chaud en fermant et en retournant aussitôt le pot). En outre, c’est assez simple et bien plus sûr que les autres conserves maison, plus délicates à réaliser dans les règles (sur le plan du contrôle de température et donc de la protection contre les micro-organismes pathogènes).

Cuisiner les restes alimentaires, du pain rassis à la carcasse de poulet

Limiter le gaspillage alimentaire nécessite aussi un peu d’imagination pour cuisiner les restes.

Le pain rassis pour commencer. On peut le transformer en pudding : faire tremper le pain en morceaux dans du lait. Quand on obtient une bouillie, mixer le tout et ajouter 3 au 4 œufs, du sucre et des fruits confits selon votre goût. Le pain perdu (pain rassis trempé dans un mélange œuf battu et lait, cuit à la poêle avec un peu de matière grasse) peut se décliner en sucré mais aussi en salé ; pourquoi pas une garniture de type pizza avec coulis de tomate et fromage ? Les baguettes basiques toutes desséchées se transforment en chapelure gratuite avec un simple robot mixeur. Enfin, un peu de pain rassis trempé dans du lait augmente et allège une farce de viande ou des boulettes.

Les boulettes sont justement parfaites pour accommoder les restes de viande (surtout le mouton, porc et bœuf). Ou alors faites un hachis parmentier en ajoutant aux restes de viande hachés une purée de pommes de terre un peu plus liquide que d’habitude pour éviter que le plat soit trop sec.

La carcasse de poulet avec un peu d’oignon mijotera dans l’eau bouillante et donnera toute sa saveur à votre futur bouillon.

Pour vider le frigo de toutes sortes de restes (viandes et légumes), pensez au cocido en ajoutant des flageolets et de la sauce tomate pour créer une soupe bien roborative !

Enfin, rien de tel que les restes de fromage un peu secs pour : garnir la pizza, faire gratiner un plat, être râpés dans des pâtes ou du riz…