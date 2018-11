Publié le 29 novembre 2018 par admin

L’association CLCV (Consommation logement et cadre de vie) du Finistère propose régulièrement des ateliers pour réaliser soi-même ses produits d’hygiène et de beauté, écologiques et économiques. Quelques ingrédients de base suffisent pour fabriquer un shampoing, un déodorant ou un dentifrice maison.

Des argiles, du SCI (un tensioactif sodium cocoyl isethoniate), de l’huile de coco, des poudres ayurvédiques, du bicarbonate de soude, de la farine de maïs et des huiles essentielles pour parfumer…ce sont les ingrédients de base de ces produits de toilette faits maison. Le DIY (Do it yourself) c’est tendance et ça permet de faire des économies tout en personnalisant ses produits qui sont aussi plus sains que les produits du commerce.

Privilégiez des produits bio et de la meilleure qualité possible, respectez les dosages prescrits pour les huiles essentielles.

Shampoing sec ou déodorant se conservent très bien et sont tout à fait efficaces ! Pour le dentifrice, il faut s’habituer mais ça fonctionne aussi.

Retrouvez le calendrier des ateliers ou démonstrations de fabrication de produits cosmétiques, d’hygiène ou d’entretien de la maison sur le site internet de la CLCV Finistère.