Publié le 29 novembre 2018 par admin

Pas besoin d’être hipster pour être tatoué ! Le tatouage est désormais un phénomène de masse : en France chez les 20-30 ans, presque une personne sur 3 est tatouée. Pourquoi et comment est-ce qu’on franchit la porte d’un tattoo shop ? Quel est le message explicite ou mystérieux que porte le tatouage, et d’ailleurs est-ce que les piqué(e)s ont un message ? Réponses dans cette enquête en profondeur auprès des professionnels et des tatoués.

par Olivier Béon

Tatoueuses, tatoué(e)s, fans, curieux… fratrie des tatoués ? Nous avons voulu en savoir plus sur la rencontre de l’encre et de la peau…

Il règne une jolie ambiance chez « Pour toujours » : les dessins et photos recouvrent les murs, la playlist rock joue juste assez fort pour presque recouvrir le bourdonnement des aiguilles et Soizic m’accueille avec son sourire qui semble ne pas la quitter. Soizic Kergroac’h est la propriétaire du tattoo-shop « Pour toujours » à Pleyben et tatoueuse elle même. Elle tient le dermographe dans sa boutique avec Pierre et Jean-Damien, qui ont appris l’art du tatouage à ses côtés.

Un art en quête de reconnaissance officielle

« On apprend à tatouer en observant ». Avant de piquer sa première peau – souvent la sienne – on observe le travail du tatoueur, à ses côtés dans un tattoo shop. Pendant longtemps. Il n’y a pas de formation reconnue, on apprend sur la peau, et il faut avoir des dispositions pour le graphisme, la calligraphie, le dessin car le tatouage se revendique comme un art.

Le syndicat des tatoueurs à la manoeuvre

Et pourtant, le ministère de la culture ne l’a pas adoubé comme tel malgré les démarches du SNAT, Syndicat national des artistes tatoueurs. Organisé, informé, patient, le SNAT a revendiqué son art jusqu’au Conseil d’État… En vain jusqu’à présent. Grenouille – c’est le nom « de scène » de l’active secrétaire du syndicat – nous en dit plus sur le combat du SNAT.

Une convention du tatouage à Quimper

Dans la boutique de Pleyben, je retrouve Élodie, qui va m’entretenir de son « addiction » au tatouage. Elle est membre de l’équipe qui organise la convention du tatouage à Quimper, cette fin septembre 2018 où je me suis rendu pour quelques interviews au débotté.

Pour en savoir plus sur la prochaine convention du tatouage, vous en saurez plus sur le site web de l’organisation : https://www. tattooconventionquimper.com/