Publié le 30 novembre 2018 par Animateur

Actuellement visible au musée des beaux-arts de Brest, l’exposition Bois Brésil, gravures sur bois d’aujourd’hui nous propose de découvrir cet art populaire brésilien qu’est la littérature de cordel, des livrets illustrés de gravures sur bois pour aborder des thèmes de société. Sophie Lessard, directrice du musée des beaux-arts de Brest accompagnée de Sylvia Nemer, commissaire scientifique de l’exposition et de Solenne Derigond, doctorante à l’Université de Rennes 2, spécialiste de la littérature de cordel nous présente cette exposition et la gravure sur bois brésilienne.

Une exposition temporaire qui accueille des artistes brésiliens contemporains

En collaboration avec Sylvia Nemer qui fait partie de la Fondation Casa de Rui Barbosa de Rio de Janeiro, le musée des beaux-arts de Brest présente à ses visiteurs une exposition sur une thématique différente de ce qu’il peut présenter toute l’année. Sylvia Nemer, commissaire de l’exposition a mis en place celle-ci en choisissant d’exposer les travaux de trois graveurs brésiliens : Erivaldo Ferreira da Silva, Maércio Lopes Siqueira et Francisco Correia Lima (dit Francorli). Cette exposition permet de mettre également en avant les collections de gravures sur bois bretonnes du musée qui sont présentées dans une autre salle.

Littérature de cordel, un art populaire brésilien

L’exposition met en avant la littérature de cordel qui est très populaire dans la région du Nordeste au Brésil. Les cordels sont des livrets abordant des thèmes sociétaux et qui sont illustrés par la gravure sur bois. Diffusée dans une région dont la population est en partie analphabète, la littérature de cordel, par ses illustrations, est un moyen de communication et d’information important pour les Brésiliens. Depuis le 19 septembre 2018, elle est considérée comme patrimoine culturel immatériel par le Brésil.

Différents styles de gravures sur bois

Bois Brésil présente les œuvres de trois graveurs brésiliens originaires du Nordeste au Brésil. Ils représentent les deux principales écoles de la gravure sur bois brésilienne, l’école de Pernambouc et l’école de Juazeiro do Norte. Elles se différencient par les thèmes abordés et les techniques utilisées lors de la gravure.

L’exposition est visible au musée des beaux-arts de Brest jusqu’au 19 mai 2019 et sera animée par divers évènements comme la rencontre avec Francorli durant le mois de décembre 2018.