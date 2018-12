Publié le 30 novembre 2018 par admin

Des maux et des morts…

Bonne nouvelle : après cette émission, vous n’aurez plus à choisir entre la peste et le choléra, vous aurez les deux à votre disposition ! La peste, la vraie, avec un thriller scientifique ébouriffant, et le choléra du racisme, de la ségrégation, du fascisme, de la catastrophe écologique en cours et de la guerre. Le tout en quelques romans passionnants aux intrigues retorses et aux personnages singuliers. Des heures de lecture afin que vous puissiez passer l’hiver qui s’annonce au chaud. Et, qui sait, commencer votre liste de cadeaux pour les fêtes…

Au menu : une fabuleuse course contre la montre afin de découvrir l’origine d’une contamination, à Paris, par le bacille de Yersin, une enquête à haut risque sur un tueur en série dans le Chicago de la fin de 1968, de vieux franquistes qui viennent se faire assassiner en France, la Guyane et ses premiers habitants qui souffrent comme jamais, ou la Der de der vue par des déserteurs. Des polars et des thrillers où la grande histoire se mêle aux intrigues, des livres qui éclairent autant qu’ils divertissent.

Sans oublier la musique, extraite des romans évoqués, celle que les auteurs ont choisi pour illustrer l’ambiance de leurs ouvrages.

Bonne écoute !

AU SOMMAIRE CE MOIS-CI :

Les livres

BLANC SUR NOIR – Kris Nelscott – Éditions de l’aube – collection l’aube Noir : racisme et ségrégation dans le Chicago de 1968, mais aussi les gangs naissants, le Black Panther Party et le plaisir de retrouver Smokey Dalton (La route de tous les dangers) dans une nouvelle enquête captivante.

L’HEURE DE NOTRE MORT – Philippe Lescarret – Cairn Éditions – collection Du Noir Au Sud : Des assassinants inexpliqués à Pau, de vieux messieurs sortis du placard aux horreurs du franquisme, et le lieutenant Yann Loubeyres remonte le passé afin de comprendre ces crimes mystérieux, en compagnie d’une historienne espagnole, ce qui ne va ni être simple ni sans danger…

Les interviews

Colin Niel nous présente son polar SUR LE CIEL EFFONDRÉ, paru aux éditions du Rouergue, dans la collection Le Rouergue Noir. L’étrange disparition d’un adolescente amérindien et les recherches qui s’en suivent, le génocide à bas bruit de ces peuples de la forêt par l’exploitation des ressources minières, les évangélistes, les garimpeiros… Un magnifique roman qui raconte une Guyane que l’on nous présente rarement et pose de nombreuses questions écologiques concrètes.

Patrick Guillain nous apporte la peste avec LE SEMEUR DE MORT, publié par les éditions de l’aube dans la collection l’aube Noir. La peste en France ! Les chercheurs de l’Institut Pasteur et une enquêtrice de l’InVS sont sur la piste du patient zéro, mais bientôt la brigade anti-terroriste biologique s’en mêle…

Michel Moatti nous emmène avec ses déserteurs d’août 1918, LES RETOURNANTS, parus chez HC Éditions. Deux lieutenants qui se font la belle, l’un des deux est un tueur en série, parviennent dans un domaine presque hors du temps, mais la gendarmerie, en la personne de François Delestre, dit le Chien de sang, est sur leurs talons… La guerre, le front, l’arrière, et toute l’absurdité de la grande boucherie du début du vingtième siècle.

La zik :

Aretha Franklin : Respect

Paradise Lost : Blood and Chaos

Green Day : American Idiot

Vybz Kartel : Love It

Jacques Debronckart : Mutin de 1917