Publié le 30 novembre 2018 par Animateur

Canal Ti Zef, le Festival intergalactique de l’image alternative présente sa nouvelle édition jusqu’au 9 décembre 2018. Axée sur le thème des luttes et des utopies, l’édition présente une programmation variée entre films courts et longs qui sont projetés sur toute la durée du festival.

Un nouveau format

Cette nouvelle édition est l’occasion pour le festival de changer son format habituel qui se déroulait jusqu’alors durant un week-end au Parc à Chaînes de Brest, sous un chapiteau. Il se déroule dorénavant sur deux semaines et part à la conquête de nouveaux lieux, notamment en dehors de Brest. Le festival a pour vocation de présenter des films rares et indépendants, principalement des documentaires qui témoignent, à différentes échelles, de la lutte et de l’utopie. Une vingtaine de séances sont programmées.

Un thème qui incite au débat

Le thème Luttes et Utopies a été sélectionné en rapport avec les évènements de cette année et l’anniversaire de mai 68. Il est l’occasion de se sensibiliser à toutes les formes de luttes, de débattre autour de ces sujets et de rencontrer les équipes des films projetés.

Un temps fort au Mac Orlan

Durant le week-end du 7 au 9 décembre 2018, un temps fort est programmé au cinéma Mac Orlan dans l’esprit et l’ambiance village du festival. Au programme, des projections bien entendu mais aussi un ciné-concert, un concert et d’autres animations autour des thématiques de la lutte et de l’utopie.