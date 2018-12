Publié le 01 décembre 2018 par Animateur

Le 2 décembre 2018, la 17ème édition du festival Théâtre à tout âge est lancée à la MJC de Trégunc avec le spectacle Chansons dragon. Danse, musique, théâtre, d estinés aux petits et aux grands, 12 spectacles vont ainsi tourner dans tout le département jusqu’au 21 décembre 2018.

Une tournée départementale

Organisé par l’association Très tôt théâtre, le festival s’étend sur 22 communes du Finistère qui accueillent les spectacles choisis et soutenus par l’association. Les lieux qui accueillent ces spectacles sont les organisateurs des représentations et sont accompagnés par Très tôt théâtre. Le festival Théâtre à tout âge propose une centaine de représentations et accueille chaque année 25000 spectateurs.

Une édition bretonne

Le festival, qui est devenu incontournable et reconnu auprès des programmateurs de spectacles jeunesse, propose cette année une majorité de spectacles bretons récents.

Chansons Dragon

Spectacle présenté lors du festival Théâtre à tout âge, Chansons Dragon est le troisième opus d’une série de spectacles qui réunit cinq protagonistes aux talents divers. L’équipe qui est composée de John Trapp, Chapi Chapo, Delgado Jones, Laurent Richard et d’Arnaud Le Gouefflec nous plonge dans une aventure haletante.

Un spectacle interactif

Véritable chassé-croisé entre la musique et le dessin, Chansons Dragon nous conte l’histoire de Maïwenn et de son dragon. C’est un spectacle multimédia qui propose au public une expérience contée alternant entre la musique, l’illustration et le jeu d’ombre.

Toutes les informations sur les spectacles et les salles qui les accueillent sont disponibles sur le site internet de Très tôt théâtre.