Publié le 03 décembre 2018 par admin

Une campagne de crowdfunding – financement participatif – par internet demande un peu de savoir-faire. L’espace associatif de Quimper Cornouaille proposait un atelier pour dispenser quelques conseils avant de se lancer.

L’atelier était animé par un représentant d‘HelloAsso une plateforme qui propose de multiples services gratuits aux associations, dont un support numérique pour mener une campagne de financement participatif en ligne.

Une fois par mois, retrouvez l’Espace associatif de Quimper Cornouaille dans Lem.

Un projet qui implique

On monte une campagne de crowdfunding pour la réalisation d’un projet précis : un événement, la création d’un lieu ou d’une oeuvre, pas pour subventionner le fonctionnement de son association. Pour les contributeurs, il faut du concret, si possible du pérenne. Si possible, il faut susciter l’émotion et l’implication.

Une communauté bien établie

Le projet doit fédérer plusieurs personnes, voire de nouveaux bénévoles et il est difficile de lancer une campagne de financement participatif si l’association ne peut pas s’appuyer sur une communauté existante. Pour amorcer les dons, il faudra s’adresser directement à ses plus proches soutiens (militants et adhérents).

Durée : deux à trois mois

Le calendrier est important. La réalisation du projet doit être suffisamment proche pour mobiliser les donateurs, mais pas trop pour se laisser le temps de la collecte. Compter une moyenne de 2 à 3 mois de campagne.

Campagne de communication

Animer, inviter les gens à donner demande une animation régulière : information sur l’état d’avancement, production de contenus, relances, remerciements, etc. C’est une véritable campagne de communication qui doit utiliser plusieurs canaux (les réseaux sociaux existants en particulier) et mobilise du personnel et des compétences.

Choix de la plateforme numérique de collecte

Outre HelloAsso, il existe 160 plateformes de don et crowdfunding en ligne. Certaines sont généralistes, d’autres thématiques, d’autres encore sont très locales comme Kengo à Brest.