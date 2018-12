Publié le 04 décembre 2018 par admin

TAg 29 – trajectoires agiles – est porté par les pôles de l’économie sociale et solidaire du Finistère les Adess de Brest, Morlaix et Quimper. C’est un dispositif qui permet de faire émerger des idées puis des structures collectives (associations ou entreprises) pour créer des emplois qui répondent à des besoins sociaux locaux.

Retrouvez le TAg29 sur le site internet des pôles de l’économie sociale et solidaire en Finistère : Adess Brest, Adess Cornouaille, Adess Morlaix

Innovations sociales : collectives et locales

Un restaurant en scop destiné d’abord aux familles, un centre de vacances pour adultes autistes, une solution pour permettre aux personnes malades de décrocher un prêt bancaire, une école pour reconnecter les citadins avec la nature, un supermarché en coopérative …autant d’idées qui répondent à de besoins sociaux pas forcément satisfaits, autant de projets, réalisés ou en devenir grâce au Tag29. Car ce sont des innovations sociales potentiellement créatrices d’emploi local, et c’est pour les encourager qu’est né e TAg (trajectoires agiles) porté par les pôles ESS (Adess) de Morlaix, Brest et Quimper.

Accompagnement en trois étapes

L’accompagnement du Tag 29 peut se traduire en trois phases :

1/ L’idéateur : émergence et travail collectif des idées avec l’aide d’un animateur et d’intervenants divers

2/ L’incubateur : pour les idées les plus abouties et après sélection, l’accompagnement se renforce et se décline sur plusieurs mois, toujours sous forme collective

3/ Le suivi : une fois monté, chaque projet est suivi, sachant que l’objectif de l’accompagnement du Tag29 est bien la création d’emploi durable sur le territoire du Finistère.