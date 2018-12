Publié le 05 décembre 2018 par admin

Des idées originales, pleines d’oxygène et d’évasion pour les sorties en famille de décembre 2018 en Finistère : visites spectaculaires autour du train miniature ou de la pêche en mer et balades en plein air malgré l’hiver, remplissent la hotte de Récréatiloups.

Il est petit ce train mais très spectaculaire et ses conducteurs sont passionnés ! Montez à bord de Légendes de train à Plouguerneau.

A Noël, on peut aussi se tourner vers nos montagnes, les monts d’Arrée et leurs légendes… et là c’est ADDES Botmeur qui se charge des animations.

Des balades à faire en famille, il y en a aussi dans le sud Finistère, autour du patrimoine, avec Les Archi Kurieux.

Et puisqu’on est au sud du département, on y reste, au Guilvinec plus précisément avec le bon plan Haliotika : l’entrée du centre de découverte de la pêche en mer est à 1€ pendant les vacances de Noël.