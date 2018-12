Publié le 06 décembre 2018 par admin

Même avec du carburant, pas besoin d’aller bien loin pour s’éclater ou s’étonner ce week-end ! A Brest, le festival intergalactique de l’image alternative continue et celui des musiques populaires du monde NoBorder commence, les marchés de Noël poussent de plus belle, le Téléthon mobilise et on peut toujours suivre des balades nature puisque la pluie va (peut-être, enfin) cesser.

Spectacles, concerts et festivals de musique

7 décembre 2018

La Note Rouge, Cristine Merienne (cabaret musical dès 6 ans) à l’Arthémuse de Briec

Pat O’May (rock prog metal celtic) au Spot de Spézet

Phenüm 9irthday au Vauban à Brest

Bénabar à Brest Arena

8 décembre 2018

Le festival des musiques populaires du monde entier NoBorder a lieu du 8 au 16 décembre 2018 à Brest. Découvrez la programmation de ce festival haut en couleurs sur notre antenne, notamment dans Lem.

Ciné-concert : Comicolor de GaBlé (dès 7 ans) à La Carène à Brest

Soirée du collectif Synergie avec de nombreux artistes : Makadam (folk poétique) + Kuem’c (hip-hop) + L.O.X (dancehall) + Dj Ronn (hip-hop) + Dj Papa X (reggae) + Hobaya (reggae) pour Varia’sons à l’espace Léo Ferré (1 rue du Quercy, Brest) – 21 H – Entrée don libre.

Klew (chansons, musique & langue des signes française jeune public dès 5 ans) à Poullaouen

Pat O’May (rock prog metal celtic) au Vauban à Brest

Youkou Kla & Selecta Zion (musique du monde, reggae) + Lox 974 + Samiroots + Awash Sound + Selecta Wicked B Gwadaracks sound + Jah Wara + Natty Gregh + Sista Zabou à Kerangoff à Brest

9 décembre 2018

Romane (guitar family connection) au Terrain blanc à Penhars Quimper

L’ensemble vocal de Kaniri Ar Mor à 16H30 à l’église de Rumengol au Faou – libre participation

Le festival Théâtre à tout âge

Il continue à dispenser ses spectacles jeune public de théâtre, marionnettes, danse, musique, dans 22 communes du Finistère jusqu’au 21 décembre 2018.

Projections cinéma, débats et conférences

Le festival intergalactique de l’image alternative sur le thème “luttes et utopies” cette année se terminera en beauté les 7,8 et 9 décembre 2018 au Mac Orlan à Brest : moult projections, parfois en présence du réalisateur et notamment Jacques Doillon, mais aussi kino-cabaret, brunch intergalactique, ciné-concert, concert, conférence, etc.

Sorties et balades nature

Pour découvrir les oiseaux des milieux aquatiques et semi-aquatiques : des canards et cygnes aux échassiers (hérons, aigrettes) en passant par les martin-pêcheurs… Eau et rivières de Bretagne vous propose une sortie au bords de l’eau, samedi 8 décembre 2018, de 14h00 à 17h à la MJC de Douarnenez (gratuit).

Le parc naturel régional d’Armorique vous propose de découvrir la faune et la flore de la rade pour observer les oiseaux hivernants et la flore des prés salés de 14h à 17h samedi 8 décembre 2018 ; depuis le port de Daoulas (rive gauche). Gratuit Sur inscription.

Téléthon

Comme chaque année, la grande mobilisation de récolte de fonds pour lutter contre les maladies génétiques se traduit par des animations début décembre. A Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h, le 8 décembre 2018, rendez-vous dès 13h30 à la MPT de Quimerc’h pour :

– Deux parcours de marche à pied avec le Club Cœur et Santé

– Une grande loterie organisée par les Clubs de Loisirs Féminins de la commune

– Une vente d’objets confectionnés par les enfants de la Maison de l’Enfance Baradozic

– De quoi se régaler : spécialités turques et pakistanaises et crêpes, café, gâteaux…

Expositions et marchés de Noël

Noël à Trévarez joue la carte des illuminations interactives cette année, avec l’artiste numérique Miguel Chevalier, dans le château, les écuries et le parc du domaine, à Saint-Goazec.

A Locronan, les célèbres Illuminations habillent la petite cité de caractère jusqu’au 6 janvier 2019 ; elles subliment le patrimoine et les animations qui vont avec : marché de Noël, décors paysagers, exposition de crèches au musée, spectacle de rue Celtique féérie le 11 décembre 2018…

Les 8 et 9 décembre 2018, le pôle de créateurs L’art & création à Daoulas tient son marché de Noël rue de l’Eglise.

Des idées de cadeaux de Noël également avec les céramiques de Juliette, les cartonnages du bout du monde, des illustrations botaniques et les créations de Yarn Over et Béa Herry en exposition vente à la maison de pays du Faou du 8 au 22 décembre 2018.

A Quimper, place Terre-au-Duc, le marché de Noël est ouvert du 7 au 26 décembre 2018.