Publié le 06 décembre 2018 par Animateur

Cette année pour la nouvelle édition de Noël à Trévarez, le domaine a fait appel à Miguel Chevalier. Concepteur d’art visuel et numérique, il joue avec les moyens de notre époque pour créer des œuvres lumineuses, interactives et auto-génératives.

Crédit : Miguel Chevalier

La rencontre du rêve numérique avec le rêve de James de Kerjégu

Miguel Chevalier est parti à la rencontre du rêve de James de Kerjégu, fondateur du domaine. Inspiré par les lieux, l’artiste propose pour cette 10ème édition de Noël à Trévarez des œuvres inédites composées spécialement pour l’occasion. Virtuose de l’art numérique, Miguel Chevalier a créé un parcours qui arpente l’ensemble du parc, des écuries et du château en nous faisant découvrir un univers digital, interactif et onirique sur le thème de l’hiver et des cristaux de neige.

Un parcours digital

Les expériences visuelles qui ont été installées dans le domaine et le château mélangent la géométrie de la nature au numérique et à la lumière, jouant avec les limites du réel et du rêve. L’immersion est au cœur de ces œuvres générées par des logiciels et des algorithmes, elles sont auto-génératives et invitent le public à participer à la création de l’oeuvre elle-même. Des sculptures et des installations plastiques et lumineuses inspirées du numérique et de l’informatique complètent le parcours.

Une exposition participative

Avant l’ouverture de l’édition, le domaine de Trévarez a mis en place une série d’ateliers auprès de divers publics qui ont contribué à décorer le dôme participatif situé dans les jardins du château. En lien avec l’exposition de Miguel Chevalier, Un rêve partagé, a été animé par les équipes de l’association Ultra Éditions composées de designers, graphistes, et plasticiens. Un espace de création a également été mis en place pour le jeune public dans les écuries du château.