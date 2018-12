Publié le 07 décembre 2018 par admin

LEM vous parle aujourd’hui d’un très beau projet de territoire sur la presqu’île. Initié par le centre hospitalier de la presqu’île de Crozon (CHPC), l’idée est belle et novatrice car il est tout simplement question de redonner de la voix aux résidents de l’hôpital à la chanson et l’écriture. Julie Cottenceau (directrice du CHPC), Pélagie Godin et Cécile Ramage (animatrices), Caroline Vaireaux (psychologue et coordinatrice du projet) sont avec nous pour en discuter ainsi que Jean-Luc Roudaut, qui accompagne ce projet d’écriture.

La volonté du centre hospitalier de Crozon est de redonner de la “voix” aux résidents en faisant appel à Jean-Luc Roudaut, chanteur et compositeur habitué des actions menées dans des institutions. On connait l’artiste notamment pour son travail au près du public jeune, c’est ici une autre facette du talent de l’artiste que l’on découvre. Un album et une représentation sont prévus pour la fin juin 2018. Changer le regard porté sur les personnes âgées et sur les établissements d’hébergement et favoriser le lien social en participant à une action fédératrice sont 2 objectifs de ce projet. Les partenaires (EHPAD de Camaret, Collège Alain de Crozon, l’École Ste. Anne, L’amicale du personnel de l’hopital, l’école de musique de Crozon, les bénévoles du CHPC, et de nombreuses associations de la presqu’île) font de cette initiative un bel objet de lien inter-générationnel.

Un projet à suivre et à découvrir dans ce LEM.