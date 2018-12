Publié le 10 décembre 2018 par admin

La ressourcerie Treuzkemm de Quimper collecte des objets et les valorise : nettoyage, réparation, relookage, “upcycling”… les objets sont revendus à petit prix voire donnés. L’association propose aussi des ateliers de sensibilisation du grand public à la réduction des déchets.

Le site internet de Treuzkemm

La page Facebook de la ressource-qui-rit

Les bénévoles de Treuzkemm la ressource-qui-rit récupèrent des objets en déchèterie ou directement dans le dépôt de l’association, route de Rosporden à Quimper.

Ensuite, on peut bien sûr venir acheter des objets voire en récupérer gratuitement dans la zone de gratuité de la ressourcerie. On peut aussi apprendre à relooker ses meubles ou à “upcycler” (recycler en améliorant) une lampe, un miroir… Dans ses nouveaux locaux, Treuzkemm la ressource-qui-rit propose en effet des ateliers en lien avec sa mission première : sensibiliser à la réduction des déchets par le réemploi, le recyclage et la réutilisation. “Rien ne se perd, rien ne se jette, tout se transforme !” telle est la devise de la ressourcerie, comme les autres associations équivalentes du Finistère.

L’association Treuzkemm fait aussi oeuvre sociale avec 7 emplois créés et des objets ou des idées cadeaux à petits prix pour ceux dont les moyens sont réduits.

Treuzkemm, La Ressource-Qui-Rit

69 rue Charles Le Goffic 29000 QUIMPER

Tel: 02.29.20.96.76

ressourceriequimper@gmail.com