Publié le 11 décembre 2018 par Animateur

Une fois par mois nous vous proposons un magazine thématique avec des résidents de l’établissement d’hébergement pour personnes agées « Prat an aod » au Faou.

Au programme de ce numéro de novembre/décembre, un sujet qui fait écho à une question traitée par Véronique Muzeau dans le magazine du midi, Le LEM, «pouvons nous continuer à manger des animaux ».

Ces animaux qu’hier nous mangions sans plus nous poser de question, et bien aujourd’hui vous êtes de plus en plus nombreux à remettre en question leur consommation. Les raisons invoquées sont généralement de lutter contre la souffrance infligée aux animaux et réduire la surproduction et surconsommation.

Nous avons voulu continuer cette question avec les résidents de Prat an aod et nous avons voulu interroger ce rapport qu’ils ont et qu’ils avaient à la consommation de viande.

Cette émission est enregistrée avec Jeannine Le Mat, Jeanne L’Haridon, Paulette Deniel, Annick Pouliquen, Yvonne Manac’h.