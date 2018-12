Publié le 12 décembre 2018 par admin

Le festival NOBORDER#8 vient de débuter et se prolonge jusqu’au 16 décembre. La 8ème édition est co-organisé par le Quartz, la scène nationale de Brest et Bretagne(s) World Sounds (BWS), en partenariat avec Drom-Kreizh Breizh Akademi, Penn ar Jazz, la Carène et le conservatoire de Brest.

BWS est une association qui existe depuis fin 2010 grâce à la volonté de producteurs de musiques du monde en Bretagne. Les créateurs voulait créer un outil à l’échelle régionale permettant de mutualiser des moyens et de valoriser de manière collective de nombreux acteurs de ce secteur. Le collectif propose une vitrine d’artistes membre du collectif (mais pas que). Une programmation que l’on peut retrouver sous le chapiteau Kennedy jusqu’au samedi 15 décembre.

Manon Fouquet, membre du collectif BWS depuis sa création, nous présente les tenants et les aboutissants d’une structure comme celle-ci. Regroupement d’acteurs des musiques traditionnelles et populaires, la structure accompagne les productions et la diffusion des artistes à l’étranger et met en réseau ses différents acteurs.