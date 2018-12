Publié le 13 décembre 2018 par Animateur

Lors d’une présentation à l’Ifremer de Brest, nous avons expérimenté la future création de Teatr Piba, Donvor. Ce spectacle radiophonique nous plonge au sein d’une mission océanographique menée par une équipe scientifique de l’Ifremer.

Préparation de la pièce en mission sur le navire de l’Ifremer

Embarquer à bord du Pourquoi pas ?, navire océanographique de l’Ifremer, c’est ce que propose Teatr Piba avec son futur spectacle Donvor. En collaboration avec des scientifiques de l’Ifremer, des membres de la compagnie de théâtre sont partis en 2017 en mission scientifique pour étudier les grands fonds marins. Accueillis par Pierre-Marie Sarradin et Jozée Sarrazin, en charge du laboratoire « Environnements profonds », ils ont participé à la vie sur le bateau et à la mission.

Une collecte de son et une histoire à bord du Pourquoi pas ?

À l’issu de celle-ci, David Wahl, l’auteur du spectacle a écrit un journal de bord qu’il tenait tous les jours et qui est interprété par trois comédiens durant le spectacle. Charlotte Heilmann, Karine Dubé-Guillois et Krismenn mélangent ainsi leurs voix et nous font plonger dans la mission. Les sons collectés à bord du Pourquoi pas ? accompagnent cette descente au cœur des grands fonds marins des Açores et du Canada.

Un spectacle immersif à écouter dans l’obscurité

Thomas Cloarec, directeur artistique de Teatr Piba, a choisi de présenter ce spectacle radiophonique de façon immersive. Les spectateurs allongés dans des hamacs, entendent les interprètes et les sons avec un casque audio et sont plongés dans le noir. Pour l’instant, Donvor a été présenté sous sa forme expérimentale, Spluj. Sa première création aura véritablement lieu en septembre 2019. La forme finale proposera une écoute en français-canadien ou en breton-canadien et sera prête en 2020.