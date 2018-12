Publié le 14 décembre 2018 par Animateur

Visite du cinéma de Plougastel, l’Image, avec Gérald Jaffres président de l’association qui nous explique l’histoire du cinéma et la gestion associative qui l’encadre.

Un cinéma associatif

L’Image c’est deux salles de projection gérées par 75 bénévoles et 2 salariés qui forment le noyau dur de l’équipe. Inscrit dans le paysage de la commune depuis presque 30 ans, c’est le cinéma géré par les habitants pour les habitants. Fort d’un réseau de salles amies qui participe à la pérennité du modèle associatif, il accueille chaque année entre 40 000 et 45 000 spectateurs.

Une programmation variée

C’est grâce à son équipe investie de bénévoles que l’Image peut se vanter d’être l’un des cinémas associatifs qui propose le plus d’offres cinématographiques et de séances au public. Ouvert au moins deux fois par jour, il propose une programmation dense et variée, générée par les bénévoles de l’association. Elle se découpe en trois volets, grand public, jeune public ainsi que art et essai qui constitue 45 % de la programmation du cinéma.