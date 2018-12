Publié le 14 décembre 2018 par admin

L’association Troadé promeut le jeu de société dans le Finistère. Christophe Coat, président de l’association Troadé, nous propose de découvrir ce secteur car celui-ci est en plein effervescence. Longtemps perçu comme un passe-temps démodé, le jeu convainc de plus en plus les plus grands. C’est presque 1200 sorties de jeux chaque année. Divers fêtes viennent aussi ponctuer les territoires, c’est le cas de l’association qui organise son festival une fois par an à Plouvorn.

Bref une émission pour redécouvrir le jeu de société !

Le site de l’association Troadé : http://www.troade.fr/

La page facebook de l’association Troadé : https://www.facebook.com/association.troade/