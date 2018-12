Publié le 14 décembre 2018 par admin

Suite et fin du festival No Border, début des festivités de fin d’année à Quimper, et encore quelques spectacles et concerts.

Concerts et spectacles

Les musiques populaires du monde entier vont encore résonner à Brest les 14, 15 et 16 décembre 2018 grâce au festival NoBorder. avec : Meridian Brothers (Colombie), Barrut (Occitanie) + Charkha + Yom & The Wonder Rabbis (France), Dj Miss Ness (Tunisie) + Dj Wonderbraz (Bretagne), au fest-deiz : War-Sav + Arn’ + Talec / Noguet + Le Gall-Carré / Moal, Nino de Elche (Espagne), Lankum (Irlande), Pevarlamm (Bretagne) + Altavoz 4tet (Bretagne) + Ammar 808 (Tunisie)

14 décembre 2018

Pas sans moi est une pièce de théâtre qui a pour thème la vieillesse, créée et jouée par des bénévoles des centres sociaux de Lesneven et Locmaria Plouzané est présentée à la salle ar Galon de Saint-Ségal par Polysonnance.

L’Or du Commun (rap) au Vauban à Brest

Soirée coups de cœur du tremplin : Elvire + Sterenn Alix (chanson) + Ajna (pop fusion) à l’espace Léo Ferré de Brest

Astroclub : Molécule -22.7 °C Live + Arnaud Rebotini + The Driver (electro) à La Carène

Chansons du monde des animaux, Maria Robin (dès 3 ans) à l’Avel Vor de Plougastel-Daoulas

15 décembre 2018

Merzhin au Vauban à Brest

Piranha Brothers (rock) au Spot de Spézet

Call Me Max (pop blues) et Delgres au Run ar Puns de Châteaulin

Brèche et Delgado Jones (rock) à l’espace Léo Ferré à Brest

Débats et conférences

A l’occasion de ses cinquante ans et avant le renouvellement de sa charte pour 15 ans, les élus et personnels du PNRA invitent les habitants, les associations, les entreprises, les élus à s’exprimer sur leur vie dans le parc ; ce qu’ils ressentent, et ce qu’ils espèrent pour les 15 prochaines années. « Vivre et habiter en Armorique, quel bonheur ! ?” c’est le titre de cette consultation citoyenne étalée sur un an, à raison d’une rencontre par mois dans un lieu convivial (musée, café, etc.). La prochaine a lieu samedi 15 décembre 2018 au café librairie l’Autre Rive à Berrien.

Autres animations de Noël

Au centre ville de Quimper, la patinoire de la place Saint-Corentin revient sur 350 m² ! La soirée inaugurale ce vendredi 14 décembre 2018 est gratuite (17h-22 h). Ensuite, l’entrée donne droit à 1h d’accès à la patinoire et à la location de patins (N’oubliez pas vos gants !) selon les horaires à retrouver sur le site de la Ville de Quimper. Du 14 décembre 2018 au 6 janvier 2019, la cathédrale Saint-Corentin se pare de nouveau de lumière et de couleurs avec une réédition du spectacle de vidéo-mapping « Iliz-Veur ». Gratuit. Tous les jours à 19h30, 20h et 20h30.

Le marché de Noël de Pleyben a lieu du 14 au 17 décembre 2018 avec plus de 50 exposants.

Les 15 et 16 décembre 2018, c’est la nouvelle édition du marché au hangar du Tréhou avec 30 exposants-es (céramiques, sculptures, confitures, textiles, savonnerie, tournage sur bois, taillanderie, vannerie, maroquinerie…). Restauration et bar sur place toute la journée ainsi que des animations pour les grands et les petits ; le 15 décembre 2018 vers 18h, spectacle “Récital musical sur fond d’encre de chine” puis pizzas au feu de bois et concerts à suivre avec Les obsédés du monde (chansons française dansante) et K O Jazz Ring

C’est Noël à Passerelle Centre d’art contemporain le 15 décembre 2018 de 14 à 18 h 30 : grande braderie des éditions (livres d’art et affiches originales à des prix exceptionnels) visite libre et gratuite des expositions du centre d’art, atelier d’écriture par Elvi slam poésie, suivi d’une visite slamée autour des œuvres de l’exposition de Corita Kent We have no art, we do everything as well as we can, atelier de sérigraphie sur T-shirt, visite en musique du bâtiment du centre d’art…

Contes de Noël et histoires fabuleuses est un programme de films courts pour toute la famille (dès 4 ans) à suivre dimanche 16 décembre 2018 au Mac Orlan à Brest. Événement gratuit et sans réservation.