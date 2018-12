Publié le 18 décembre 2018 par admin

Aider les foyers à boucler leurs fins de mois et à mieux gérer leur budget au cours de séances collectives et conviviales, c’est le défi relevé par les cafés budget, des rendez-vous innovants proposés en presqu’île de Crozon depuis 2017.

Tous les élus ne sont pas déconnectés du terrain et des besoins de la population. Monique Porcher, adjointe aux affaires sociales de Crozon et conseillère départementale, a eu l’idée de rassembler tous les acteurs de l’aide sociale du territoire pour inventer cette formule des cafés-budget.

Les cafés-budget sont issus d’une réflexion commune entre tous les intervenants de l’aide sociale et de la lutte contre la précarité et de la pauvreté en presqu’île de Crozon : centres communaux et centre départemental d’action sociale, Secours populaire, Secours catholique, Restos du cœur … Une première mesure a consisté à uniformiser le formulaire que remplissent les bénéficiaires de ces différentes structures, pour plus de simplicité administrative. Ensuite, il fallait trouver un service qui prolonge l’action des assistant(e)s sociaux/ales et conseiller(e)s en économie sociale et familiale : aider davantage de personnes avec les mêmes moyens humains, proposer autre chose qu’une aide financière ou matérielle directe (que certains n’osent pas demander). Ainsi ont été lancés les cafés-budget en 2017.

Conseils collectifs pour gérer son budget et dialogue bienveillant

L’avantage d’un café-budget est de réunir plusieurs participants (10 à 12) qui peuvent aussi échanger entre eux et pas seulement recevoir passivement des conseils pour mieux gérer leur budget. Venus de toute la presqu’île de Crozon, les participants ne sont pas forcément tous dans la même situation ce qui favorise la mixité sociale. Ceux qui en ont besoin peuvent profiter d’un transport et d’une garde d’enfants gratuits. Une charte de bienveillance et de confidentialité est établie entre les animateurs et les participants pour instaurer la confiance.

Un jeu de société pour encourager les discussions et faire tomber le tabou financier

Quatre séances de deux heures par semaine sont proposées sur un mois et les inscrits participent à l’ensemble de la session (deux sessions sont proposées chaque année). L’animation est assurée par des professionnels experts de différents domaines : comptabilité, gestion, banque, assurance, consommation, etc. A chaque séance, une thématique est abordée par des ateliers pratiques : le surendettement, les crédits à la consommation, la demande de prêt bancaire préparée par un jeu de rôle, le budget familial en mode ludique grâce au jeu Budgetissimo, inventé par Familles rurales… Des outils et brochures sont aussi distribués aux participants et chaque séance est évaluée.

Les cafés-budget ont donc permis de créer du lien entre les acteurs du social et entre les bénéficiaires de la presqu’île de Crozon. Leur formule sera renouvelée et de nouvelles sessions seront proposées au printemps 2019.