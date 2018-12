Publié le 18 décembre 2018 par Animateur

Dans cette 65e de L’instant C et la dernière de 2018, Patrice et M. Seb reçoivent des habitués de l’émission, pour faire la fête avant les fêtes !

Hervé Bellec et Makadam, un auteur et des musiciens, qui jouent trois morceaux live ! Aux éditions Georama, l’écrivain bresto-landernéen réédite son premier roman ” Garce d’étoile, sur les chemins de Compostelle “.

Dans le Coin lecture et au phoner, l’un de nos coups de coeur 2018, la dessinatrice Marie Duvoisin pour la bd ” Nos embellies “, chez Grand Angle, avec Gwenola Morizur au scénario.

Côté programme musical, choix de Hervé Bellec, Gérard Manset ” Il voyage en solitaire ” et Canned Heat ” On the road again “.

Rendez-vous en 2019 !