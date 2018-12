Publié le 19 décembre 2018 par admin

Proximité et disponibilité, c’est le leitmotiv de l’agence Pôle Emploi à Douarnenez. Yann le Guellec, directeur de l’agence Pôle Emploi de Douarnenez nous présente le rôle et les fonctions de l’organisme sur le territoire et il est bien question d’un outil au service du territoire et de ses habitants. Un organisme qui s’adapte au contexte et se pose des questions sur les problématiques actuelles du travail : mobilité, reconversion ou encore tiers-lieu. En amont du contexte, il y a aussi le territoire et ses habitants, l’agence propose et souhaite accompagner au cas par cas.

Si la Défense compte plus de 45 % des emplois de la Presqu’île, le secteur touristique permet également une diversification économique. Les embauches ainsi que le taux de création d’entreprises sont particulièrement important dans le commerce et les services divers. Le

territoire détient par ailleurs la plus forte progression du nombre d’emplois entre 1999 et 2009 dans le Pays de Brest. Preuve s’il en est du dynamisme du territoire.

Une première émission autour de l’emploi qui en appellera d’autres ! Car un nouveau bénévole en charge de ces questions arrive à Radio Evasion, il s’agit de Guillaume Machy. Ancien cadre de gestion pendant trente ans chez Siemens SAS puis ASM Assembly Systems SAS. Après un bilan de compétences avec l’APEC, il s’oriente vers Masteren Communication Politique Publique à l’UPEC Université Paris Est Créteil.

https://www.facebook.com/poleemploidouarnenez/

https://www.pole-emploi.fr/annuaire/douarnenez-29022