De noël, bien sûr… Rafale de polars afin de finir l’année en beauté ! Des sorties récentes qui peuvent vous permettre de dénicher les cadeaux de dernières minutes du tonton oublié ou de la tata omise. De belles enquêtes, des intrigues tortueuses, des criminels astucieux et des flics sur les nerfs, bref, tout ce qu’on aime retrouver en rentrant chez soi le soir, après une rude journée au boulot, sur le rond-point, à se faire gazer et tirer comme des lapins sur les Champs ou à courir les magasins (certains, apparemment, allient les deux dernières activités, voilà qui pourrait faire un sujet de polar…)

L’enquêteur étant un type qui utilise son présent pour expliquer le passé, certains de ces romans remontent loin dans la mémoires des hommes afin de disséquer les traumatismes qu’ils ont subis et des vengeances aux motifs obscurs. Le temps n’efface pas tout, contrairement à l’adage, vous vous en rendrez compte en lisant ces pages. Suivez l’étoile polar, c’est la saison, voilà le meilleur moyen de comprendre la société dans laquelle nous vivons et d’en suivre les méandres dramatiques.

Une belle playlist éclectique afin de faire passer le tout, on est pas là que pour se faire du mal, et un coin des éditeurs bouleversant l’astronomie qui nous met une équinoxe en plein solstice, à ne plus rien y comprendre…

Bonne écoute.

L’équipe de Des Polars et des Notes vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année !

Le coin des éditeurs : reçoit aujourd’hui Aurélien Masson, directeur de la collection Equinox aux éditions Les Arènes, après avoir longtemps présidé aux destinées de la prestigieuse Série Noire/Gallimard à laquelle il est parvenu à redonner un second souffle. Equinox, donc, aujourd’hui qui compte déjà quelques belles signatures à son palmarès malgré son jeune âge, des plumes telles que Dominique Manotti, Patrick Delperdange, Sylvain Kermici, Benoît Philippon, Ingrid Astier ou Marie Van Moere, entre autres… Du noir de noir de très grande qualité.

UN MATIN PLUS TRANQUILLE – Gabrielle Desabers – City Éditions. Polar

LA CAGE DE L’ALBATROS – Pierre Pouchairet – Palémon Éditions. Polar

CORPS ROUGE DANS LE VERCORS – Jérôme Sublon – Éditions du Caïman. Polar

LES ENFANTS DE LAZARE – Nicolas Zeimet – Éditions Jigal Polar. Polar

TU TAIRAS TOUS LES SECRETS – Hervé Jourdain – Fleuve Éditions – collection Fleuve noir. Polar

55 DE FIÈVRE – Tito Topin – La Manufacture de Livres. Polar

The Velvet Underground : Sunday Morning

The Sisters of Mercy : Walk Away

Red : Gone

Metallica : Sad but True

Blues Trottoir : Un Soir de Pluie

Serge Reggiani : Ma Solitude

Etta James : At Last

