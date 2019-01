Publié le 03 janvier 2019 par admin

Artiste dessinatrice et marionnettiste, Riff-graine-de-Troll nous ouvre les portes de l’atelier où elle transforme des poupées mannequins en personnages uniques, inspirés de son imagination ou de la culture populaire. Petite leçon de customisation dans son atelier du Finistère.

Pendant sa formation aux beaux-arts, Agnès, alias Riff-graine-de-troll, a rencontré un artiste pour qui elle travaille toujours Charlemagne Palestine qui lui commande encore des personnages en tissus et peluches… Elle s’est alors mise à fabriquer des marionnettes en textiles, notamment en laine polaire, et en a vendu pendant plusieurs années. Parallèlement, elle écrit depuis plus de 13 ans un roman-BD en ligne : Ysckemia.

Astuces de relookage pour futures poupées de collection

Plus récemment, Riff s’est mise à relooker des poupées ; pas n’importe lesquelles : des poupées mannequin Monster High ou Ever After High de Mattel (qui fabrique aussi la célèbre Barbie).

Elle achète en brocante ou par internet ses futures cobayes et elle les transforme ensuite au gré de son imagination ou des commandes : personnages de son propre roman, de séries télévisées, de films de science-fiction…

Autodidacte, Riff s’est formée grâce aux tutoriels produits par d’autres artistes de la customisation et du relookage de poupées sur Youtube. Elle partage quelques-uns de ses trucs sur un blog dédié Hyperoxys