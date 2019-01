Publié le 08 janvier 2019 par Animateur

Pour cette première de L’instant C en 2019 et la 66e depuis 2016, Patrice et Monsieur Seb reçoivent Erwan Bargain. Le journaliste, auteur, chanteur et poète présente son nouveau recueil de poésie ” Qui soliloque ? Et autres solos “, aux éditions Caractères. À l’écoute aussi, deux morceaux de son groupe Arion Rufus.

Programmation musicale : Arion Rufus avec Mon amour et Hystérie , Visage Fade to Grey et pour illustrer les bonnes nouvelles de Hugo G Cannesson, The Church Under the milky way .

La semaine prochaine le chanteur Sébastien Velly en live !

Bise à l’œil