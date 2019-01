Publié le 08 janvier 2019 par admin

L’Insee Bretagne a publié fin décembre les résultats définitifs du précédent recensement breton. Ils nous apprennent que la Bretagne compte 3 307 000 habitants et que la population bretonne a continué à augmenter entre 2011 et 2016. Notre région figure parmi les plus attractives de France, pour les actifs et les retraités. Eric Lesage, le directeur de l’Insee Bretagne nous rappelle par ailleurs que la campagne de recensement 2019 commence, pour durer jusqu’à mi février.

Retrouvez le détail des chiffres de la population bretonne sur le site internet de l’Insee

Le recensement 2019 commence le 17 janvier 2019 et dure jusqu’au 16 février 2019, notamment à Pont-de-Buis, Camaret-sur-mer, Lanvéoc, Châteaulin, Plomodiern, Landrévarzec, Plougastel-Daoulas ou Landerneau. Il est obligatoire d’y répondre et c’est totalement gratuit.

Toutes les informations sont sur le site dédié : le recensement et moi.