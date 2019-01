Publié le 09 janvier 2019 par admin

Notre invité est Marcel Burel, historien, conférencier, membre de l’association des amis de Saint-Pol-Roux. L’émission du jour revient sur les ruines du manoir de Saint-Pol-Roux.

Les ruines du manoir de Saint-Pol-Roux font parties du paysage de Camaret. De la mer ou de la terre, ces ruines posent toujours question… elles ont été le témoin de l’histoire ou de plusieurs histoires… Une bâtisse devenue ruine pendant la Seconde Guerre Mondiale et un triste épisode où la vie de Saint-Pol-Roux, sa fille Divine et sa servante ont basculé. On en retient souvent d’ailleurs que ce triste épisode. Mais l’histoire de ces ruines, c’est aussi le lien d’un poète qui a marqué son époque. Saint-Pol-Roux est un poète venu chercher l’inspiration en presqu’île de Crozon. D’abord à Roscanvel puis à Camaret. Comment un marseillais est-il venu s’installer en presqu’île de Crozon au début du XXème siècle. La presqu’île est une terre qui accueille les artistes aussi bien à Camaret qu’à Morgat. C’est Camaret que va retenir Saint-Pol-Roux. Un auteur qui ne fera pas que passer sur la commune… Il y restera pendant près de 35 ans. Pendant ses 35 ans, il s’intègre au tissu local et parviendra même à préserver la petite chapelle de Rocamadour au port de Camaret.

La sauvegarde de ces ruines pose aujourd’hui question. Comment les préserver ? C’est le combat de l’association des amis de Saint-Pol-Roux (https://saspr.hypotheses.org/) qui vient de lancer une pétition pour sa préservation : https://www.change.org/p/ministre-de-la-culture-sauvons-les-ruines-du-manoir-de-c%C5%93cilian