Publié le 10 janvier 2019

Du recul et de la réflexion dès le plus jeune âge pour bien commencer l’année, un peu de science pour toute la famille, un atelier bien-être dès l’enfance et des événements à suivre en ce mois de janvier 2019 sur les conseils de Récréatiloups.

Un peu de recul, le temps de la réflexion et comme il n’y a pas d’âge pour philosopher, on s’y met grâce aux ateliers philosophie de l’association L’écume à Brest et Saint-Renan notamment.

De la science, c’est enchanteur, surtout quand c’est participatif comme dans l’exposition Le labo de Merlin à Morlaix, espace Penanault ?

Et comme il n’y a pas de mal à se faire du bien, même quand on est enfant ou adolescent, pourquoi ne pas suivre les ateliers bien-être Mon Moment Magique à Quimper et Pluguffan ?

Dans l’agenda familial de janvier en Finistère, Récréatiloups a choisi pour vous deux événements :

une balade sensorielle couplée avec un atelier de cuisine bienveillante le 19 janvier 2018 à Quimper

un ciné-lecture à Plougonvelin le 23 janvier 2018

