Publié le 11 janvier 2019 par Animateur

Jusqu’au 7 février 2019, le festival Circonova à Quimper emmène son public dans l’univers foisonnant et poétique du nouveau cirque avec une quinzaine de spectacles et la participation de multiples partenaires locaux du théâtre de Cornouaille.

Vincent Léandri, directeur du Théâtre de Cornouaille de Quimper

Le festival Circonova présente toutes les disciplines du cirque au travers des spectacles de compagnies majoritairement françaises. S’il devait y avoir un fil conducteur de cette huitième édition, ce serait celui du jeu avec l’espace et du voyage.

La formule du festival est cependant renouvelée pour cette édition 2019 : davantage de représentations, de partenaires, les Gratuits de Circonova étendus à la journée du dimanche et une zone géographique élargie puisqu’on pourra suivre des spectacles à Fouesnant et Pont-L’Abbé en plus de Quimper et Pluguffan

Plus de représentations et dans de nouveaux lieux

L’objectif est de renforcer, grâce à cet événement phare, la proximité du théâtre de Cornouaille avec son territoire, les habitants mais aussi les artistes. L’Archipel à Fouesnant, le Triskell de Pont-l’Abbé, la commune de Pluguffan et l’école de cirque quimpéroise Balles à fond sont donc impliqués dans le festival Circonova. Les élèves de Balles à fond ont travaillé cette année avec le collectif Sous le manteau auteur du spectacle Monstro.

Le festival propose aussi des ateliers d’initiation aux arts du cirque.

Le festival Circonova c’est jusqu’au 7 février 2019.