Publié le 11 janvier 2019 par admin

Un premier week-end de 2019 encore calme… heureusement qu’on peut compter sur le festival de nouveau cirque du théâtre de Cornouaille, Circonova pour animer samedi et dimanche, et gratuitement ! Pour se ressourcer en respectant la planète, le salon Breizh nature vous attend également à Quimper.

Concerts

11 janvier 2019

Soirée Techno avec Ultra Violette + Sara Zinger + Soxy (Epsylonn) au Vauban à Brest

12 janvier 2019

Ciné-concert : D’une rive à l’autre immersion dans le Brest des années 30 aux années 80 via une sélection de films issus des collections de la Cinémathèque de Bretagne, mise en musique par un trio de musiciens Christofer Bjurström (piano), Philippe Champion (trompette) et Yannick Leblay (percussions), à 18h00 au Mac Orlan – 65 rue de la Porte – Brest (29)

Cosmos 1969, Thierry Balasse, Cie Inouïe au Quartz de Brest

Komodor (rock) au Spot de Spézet

Le Prince Ringard (punk à chat) au café chantier de Saint-Eloy

13 janvier 2019

Les Aprem jazz de Quimper invitent le Crescendo in Blue Quartet au pub Le Ceili le 13 janvier 2019 avec Peter « Pikey » Butler contrebassiste et chanteur au swing tonique contagieux.

Spectacles

C’est parti pour le festival Circonova à Quimper, avec une quinzaine de spectacles de nouveau cirque jusqu’au 7 février 2019 dans la capitale de Cornouaille et à Pluguffan, Fouesnant et Pont-l’abbé. En attendant, ces 12 et 13 janvier 2019 le théâtre de Cornouaille propose un week-end de spectacles gratuits à partager en famille ou entre amis : 14 séances pour découvrir un clown-équilibriste hissé au sommet d’un mât très instable, un tandem jongleur-acrobate qui mêle humour et prouesses physiques, un duo homme-femme spécialiste du porté acrobatique aussi poétique que burlesque, deux hommes dans un face à face renversant qui se défient, se chamaillent, s’amusent… et un atelier d’initiation cirque !

J’ai tué le prince charmant, je l’ai étouffé avec ses collants : une pièce à l’humour caustique qui met en scène l’insupportable Ronchognia qui attend une amie dans un salon funéraire… Comme elle est seule, Ronchognia en profite pour se confier et nous expliquer combien elle n’aime pas les enfants, elle n’aime pas les gens qui font du bruit avec leur bouche quand ils mangent, elle n’aime pas sourire …Vous adorerez la détester (Attention, humour grinçant ! Un spectacle réservé aux plus de quinze ans.) dimanche 13 janvier 2019 à 16h30 à la salle multisports de Telgruc sur Mer.

Autres animations

Le prix du roman Cézam 2019 sera lancé le 12 janvier 2019 à la médiathèque Anjela Duval ; il met en lumière dix romans éclectiques peu ou pas médiatisés publiés par de petites et moyennes maisons d’édition reconnues pour la qualité de leur travail éditorial. Des rencontres avec les auteurs seront organisées ainsi qu’une remise de prix en fin d’édition.

Foires et salons

Breizh nature est le salon de la bio et du bien-être du 11 au 13 janvier 2019 au parc des expositions de Penvillers à Quimper. 130 exposants vont valoriser la filière bio, les produits naturels et du terroir, le bien-être et la beauté au naturel, l’éco-habitat, la découverte des nouvelles formes de tourisme, l’éco mode et accessoires et l’entrée est gratuite !

Le 12 janvier 2019, la médiathèque Alain Gérard de Quimper fait son désherbage et vend ses livres d’occasion € pièce de 10h à 18h.