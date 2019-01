Publié le 14 janvier 2019 par admin

Pour sauver l’ancienne prison de Brest d’un projet immobilier privé, quelques amoureux du patrimoine brestois ont mobilisé sur Facebook et lancé l’appel des 79, avant de créer l’association Brest Pontaniou en décembre 2018.

Discrètement, à la faveur de l’été, le promoteur immobilier parisien François Ier a proposé à la ville de Brest le rachat du bâtiment de l’ancienne prison de Pontaniou pour 250 000 €. Une somme très faible surtout au regard de sa valeur en tant que patrimoine historique et alors que l’Etat avait précédemment estimé le bâti à 650 000 €.

Mobilisation via Facebook autour de l’ancienne prison

Alertés, les amateurs d’histoire et de patrimoine locaux, aidés par des personnes anciennement détenues à Pontaniou pendant la seconde guerre mondiale se sont mobilisés autour de l’appel des 79 (nombre d’années écoulées depuis la guerre) pour dénoncer le projet immobilier. Facebook a beaucoup aidé à fédérer les énergies. Puis une association est née et compte actuellement une vingtaine de cotisants : Brest Pontaniou. Et la mairie semble avoir renoncé à “brader” le bâtiment puisqu’elle a proposé une concertation autour du devenir de Pontaniou.

Projets de l’association pour valoriser Pontaniou et son histoire

D’une mouvement d’opposition, est né un véritable projet constructif pour redonner vie à l’ancienne prison proche du plateau des Capucins et qui est le cœur du quartier de Pontaniou, en lien aussi avec un autre site historique de Brest : la rue de Saint-Malo. C’est d’autant plus important que l’histoire de ce bâtiment imposant est mal connue et parfois mal rapportée. L’ancienne prison peut donc déjà servir de support pédagogique. A terme, l’association pourrait même tenter de racheter le lieu, à l’aide d’une levée de fonds sur internet ou d’un autre financement, y compris le fameux loto du patrimoine… Il peut même être acquis par un privé mais à condition d’être valorisé comme ce qu’il est : un bâtiment historique exceptionnel.