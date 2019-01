Publié le 14 janvier 2019 par admin

L’association Consommation logement et cadre de vie (CLCV) est régulièrement confrontée aux troubles de voisinage : nuisances sonores ou olfactives, arbres envahissants, servitudes de passage pesantes… voici quelques conseils pour apaiser les conflits entre voisins, particuliers ou entreprises.

Les troubles de voisinage les plus communs sont les nuisances sonores, les nuisances olfactives et les conflits de terrain. Comme les autres associations de consommateurs, la CLCV est régulièrement saisie par ces problèmes entre voisins, qu’ils soient en habitat collectif ou en maison individuelle, particuliers ou entreprises, locataires ou propriétaires.

Nuisances sonores

Le tapage diurne (en journée) est qualifié par la loi, tout comme le tapage nocturne et on ne peut pas librement “faire du bruit” sous prétexte que la nuit n’est pas tombée. Chien qui aboie continuellement, mélomane amateur de musique à fort volume, bricoleur invétéré féru de moteurs thermiques ou tondeur de gazon trop matinal, sans oublier le bar ou la discothèque mal insonorisé(e)…les origines des bruits sont multiples et la gène est toujours variable selon les ressentis personnels, le degré de tolérance de chacun ou l’horaire. D’une façon générale, un bruit est considéré comme trouble anormal de voisinage par son intensité, son caractère répétitif et sa durée.

Nuisances olfactives

Un élevage industriel trop proche des maisons, un occupant d’appartement atteint du syndrôme de Diogène qui accumule les objets, provisions périssables ou déchets, un barbecue utilisé tous les jours de l’été… les nuisances olfactives sont plus rares mais elles peuvent aussi être très perturbantes.

Autres sources de conflits : arbres, murs mitoyens et servitudes de passage

Si vos arbres sont trop envahissants, la justice peut vous contraindre à couper les branches qui dépassent sur le terrain du voisin, mais ce dernier ne peut couper lui-même ces branches car il risquerait alors d’endommager l’arbre et serait alors responsable. De même, tout propriétaire d’un animal est responsable des dégâts qu’il peut causer chez ses voisins. D’autres éléments a priori anodins peuvent générer des nuisances comme des panneaux solaires sur un toit qui pourraient s’avérer trop éblouissants pour les voisins d’en face à certaines heures de la journée…

Quelles démarches en cas de trouble de voisinage ?

Il faut commencer par rencontrer la personne à l’origine du trouble et lui signaler sa gène. Parfois, les gens n’ont simplement pas conscience de déranger. Si malgré cette approche polie et amicale, la personne interpellée refuse de prendre en compte vos demandes, passez à la lettre recommandée avec accusé de réception, avant d’envisager d’autres recours selon les cas de figure : syndic de co-propriété ou bailleur, mairie, police ou gendarmerie et enfin tribunal d’instance ou de grande instance (selon l’ampleur du trouble et le montant des dommages et intérêts que vous souhaitez demander).

Consultez le dossier de la CLCV consacré aux troubles du voisinage, les droits et recours.

