M. Seb et Patrice accueillent cette semaine dans la 67e de L’instant C, le musicien et chanteur brestois Sébastien Velly. Son premier album ” L’ordre des choses ” est dans les bacs depuis 2018.

Il interprète en direct deux titres inédits : ” Sauve ma peau ” et ” Elle quitte l’équipage “.

Le reste de la programmation musicale : Renaud avec ” Hexagone ” et Can ” Mary Mary so contrary “, pour illustrer la nouvelle de Hugo.

