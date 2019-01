Publié le 15 janvier 2019 par admin

Communes, intercommunalités, métropoles, départements, régions, sans oublier les parcs naturels, pays et autres syndicats mixtes… Comment trouver une organisation territoriale qui permette de répondre aux besoins des citoyens, sans isolement ni démesure ? Eléments de réponse avec Jean-Pierre Gleize-Bourras, ancien technicien de l’intercommunalité dans la vallée du Grésivaudan et désormais installé en Finistère.

Les couches d’un mille-feuille… voilà ce qu’évoque souvent l’organisation du territoire français, fruit d’une longue histoire qui a permis à tant d’échelons administratifs de naître, sans forcément disparaître un jour.

Aménagement du territoire et développement économique

Dans les années 1990, comme une suite logique à la décentralisation sont nées les intercommunalités. Mais dés 1992, Jean-Pierre Bourras en tant que technicien du développement de la communauté de communes du Grésivaudan, avait assisté aux prémices : les syndicats intercommunaux, ces regroupements de communes pour gérer un équipement collectif ou pour agir en commun sur le développement économique. Dans ce territoire de montagne, le regroupement des forces est apparu très tôt comme un impératif pour peser et obtenir des aides de la Région, de l’Etat ou de l’Europe. Mais l’unité géographique a sans doute facilité cette vision commune (le Grésivaudan est une vallée entre plusieurs massifs montagneux et entre deux villes : Grenoble et Chambéry). Aujourd’hui, la communauté de communes du Grésivaudan compte un peu plus de 100 000 habitants.

Evolutions, créations d’échelon, résistances et persistances

Depuis, la loi Chevènement a consacré les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en 1999 et la loi NOTRe (Nouvelle organisation des territoires de la République) les a renforcés en 2017. Les communautés de communes ou d’agglomération se sont donc agrandies.

Les communes ne sont plus tout à fait 36000 ; certaines ont fusionné comme Poullaouen et Locmaria Berrien au 1er janvier 2019.

Entre temps, les métropoles ont surgi, désormais plus nombreuses et soucieuses d’être assez peuplées elles aussi pour s’intégrer dans une économie mondialisée. Logiquement, elles cherchent à élargir leur territoire. Ainsi, Brest a souhaité fusionner avec la presqu’île de Crozon Aulne maritime, sans succès pour l’instant. La population et les élus de la “petite” communauté de communes se sont majoritairement opposés à la fusion.

Et quand le regroupement est effectif, tout n’est pas toujours facile entre la “ville centre” et les communes périphériques plus réduites qui ont parfois l’impression de perdre en autonomie ou en identité.

Quant aux départements qui devaient disparaître au profit des régions agrandies, ils sont toujours là, témoins du poids de l’histoire dans l’organisation du territoire.

Le président de la République pose la question de l’organisation et de l’aménagement des territoires dans sa lettre aux Français, suite au mouvement des gilets jaunes ; et il invite les citoyens à débattre sur ce sujet.

