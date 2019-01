Publié le 16 janvier 2019 par Animateur

Samedi 19 janvier et dimanche 20 janvier est organisée la 3ème édition de la fête des bières bretonnes à Landrévarzec. Mise en place par le Comité des fêtes de la commune, elle compte accueillir 18 brasseries bretonnes au sein de la Salle Hermine qui se situe à Landrévarzec.

Un salon des brasseurs

Le salon est l’occasion pour les 18 brasseries de présenter leur travail et leurs bières. Il sera ouvert samedi de 11h à 19h30 et dimanche de 11h à 19h. Le prix d’entrée de 5 € comprend le droit à deux dégustations et l’attribution d’un gobelet. Le salon permet de partir à la découverte de produits élaborés par des brasseries de diverses envergures et aux spécialités diverses. Des dégustations seront proposées par les brasseurs et l’achat en vente directe sera également possible.

Un samedi ponctué par des animations

Le samedi 19 janvier une série d’animations surprises est prévue de 19h30 à 21h, s’en suivra un fest-noz pour clore la soirée. Une vingtaine de bières en pression, produites par les exposants, seront proposées à cette occasion ainsi que de la restauration rapide.

