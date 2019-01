LEM vous propose de découvrir et de mieux connaitre la cinémathèque de Bretagne. La structure propose de nombreux rendez-vous de découverte sur le territoire breton avec un objectif en tête : diffuser le patrimoine cinématographique et audiovisuel des cinq départements bretons. C’est aujourd’hui près de 30 000 films amateurs ou professionnels tournés en Bretagne qui sont ainsi conservés à la cinémathèque. Une particularité est aussi au cœur de l’ADN de cette cinémathèque, c’est le film amateur. Celui-ci permet de revivre des moments de vies, qui sont parfois riches d’enseignements. Une véritable mémoire filmée de la Bretagne qui s’expose au travers de nombreux rendez vous sur le territoire breton. Cécile Petit-Vallaud, directrice de la cinémathèque de Bretagne nous présente quelques instants de découvertes ainsi que les missions de la cinémathèque.

Quelques infos pratiques

Projection-rencontre : Thalassa “Du bout du monde”

Samedi 19 janvier à 17h00

Cinéma Rocamadour – 4 bis rue du Roz – CAMARET (29)

Dans les années 60, Loïc Chantereau, qui exerçait la profession de radio de marine marchande, a navigué tout autour du globe. Ce programme retrace son parcours et permet de mieux comprendre l’évolution de ce métier.

https://www.cinematheque-bretagne.fr/Tous-les-%C3%A9v%C3%A9nements-Projection-rencontre-_-Thalassa-_Du-bout-du-monde_-1032-1179-0-0.html

Les Rencontres de la Cinémathèque : Equinode

Mardi 12 février à 20h00

Cinéma Les Studios – 136 rue Jean Jaurès – Brest (29)

À travers un mélange d’images et de textures, un cadre trouble et mouvant, un jeu sur les proportions, une musique des profondeurs, Equinode invite à une expérience immersive et mystérieuse, une poésie aquatique, une plongée dans les abysses. Equinode donne à éprouver, interroger, sonder notre existence parmi une multitude de créatures qui nous entourent, nous constituent même, et dont nous nous soucions peu.

Batteule de Ciné-Poésie

Samedi 9 mars 201916h00

Auditorium de la Médiathèque des Capucins – 24 rue de Pontaniou – Brest (29)

Poètes, Hervé Eléouet et Arnaud Le Gouëfflec s’affrontent depuis bientôt deux ans, lors de joutes poétiques drôles et décalées arbitrées par la poétesse Anne Jullien. Mêlant improvisation et textes préparés en amont, les batteules sont des rendez-vous conviviaux et parfois délirants qui réenchantent la poésie publique.

https://www.cinematheque-bretagne.fr/Tous-les-%C3%A9v%C3%A9nements-Batteule-de-Cin%C3%A9-Po%C3%A9sie-1032-1192-0-0.html

Bonus

Ce documentaire réalisé par un cinéaste amateur du Caméra-club de Rennes nous présente tous les aspects de ce coin de Bretagne au début des années 50.

Il débute par la visite du Ménez-Hom et de sa flore caractéristique. Il propose ensuite un tour de la presqu’île qui permet de découvrir : les différents édifices religieux tels que l’abbaye de Landévénnec, les enclos paroissiaux et l’église de Crozon, entrée de la maison Graveran. Poursuite du circuit avec l’architecture locale (petits hameaux typiques et chaumières), les habitants, les mégalithes. les différentes baies comme celle de Roscanvel prolongée par l’île Longue. Longue séquence sur la station balnéaire de Morgat : découverte des grottes aux roches variées à marée basse, plage avec les baigneurs et le club pour enfants, le Grand Hôtel, les villas. Dans la baie de Morgat les plaisanciers côtoient les amateurs de canoë et les embarcations des marins pêcheurs au travail (thonoer). Panorama sur les pointes de cette côte très découpée : le Cap de la Chèvre, le château de Dinan, la Pointe de Penn Hir et les Tas de Pois, la Pointe du Toulinguet.

https://www.cinematheque-bretagne.fr/G%C3%A9olocalisation-970-4362-0-0.html