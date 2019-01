Publié le 17 janvier 2019 par admin

Chaque année, les Bretons qui ont un jardin sont invités à passer une heure à compter les oiseaux qui y passent, le temps d’un week-end d’hiver. Une opération de sensibilisation et de science participative pour mesurer les effectifs des passereaux, corvidés et autres pigeons… avec l’aide du Groupe d’études ornithologiques des Côtes-d’Armor et de Bretagne vivante.

Luc Guihard est naturaliste, salarié de l’association Bretagne vivante – SEPNB. Il nous explique quels sont les oiseaux des jardins qui sont recensés, pourquoi et comment il faut procéder.

Sous l’impulsion du Groupe d’études ornithologiques des Côtes-d’Armor (Geoca), le comptage participatif des oiseaux des jardins l’hiver a commencé en 2009. Avec l’aide de Bretagne vivante, il s’est étendu aux 5 départements de la Bretagne historique et quelques 4000 jardins sont répertoriés.

La population des oiseaux des jardins est menacée

Plusieurs études ont montré que les populations d’oiseaux de tous milieux sont en baisse sensible pour diverses raisons : disparition de leurs habitats comme les haies ou prairies, utilisation d’insecticides et d’engrais qui font disparaître les insectes dont ils se nourrissent, prédations en tout genre, notamment celle des chats. Les oiseaux les plus spécialisés comme les fauvettes sont les plus touchés mais les “généralistes” (qui mangent de tout) sont aussi concernés. Compter les oiseaux des jardins permet donc de surveiller la santé des populations.

Comptage participatif les 26 et 27 janvier 2019

Une trentaine d’oiseaux sont listés dans ce comptage participatif : les passereaux comme le Rougegorge, les pinsons, mésanges, merle, les corvidés comme la Pie bavarde ou le choucas des tours, mais aussi le Pic vert et Pic épeiche ou encore le Pigeon ramier. Pour garantir la valeur scientifique du comptage, un protocole est mis en place. Pour identifier les différentes espèces, téléchargez la fiche d’observation sur le site de Bretagne vivante ou du Geoca. Prenez une heure le 26 ou 27 janvier 2019 pour observer les oiseaux qui passent dans votre jardin et remplissez la fiche d’observation en version papier ou en ligne.

