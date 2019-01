Nouveauté : Ambiance latino avec Laëtitia chaque dernier vendredi du mois. Elle vous propose une sélection de morceaux des styles, rythmes et artistes emblématiques de la culture latino. Pendant 1h, venez écouter et découvrir un monde d’une richesse musicale insoupçonnée, un voyage au rythme des musiques d’Amérique latine, des Caraïbes et d’ailleurs !