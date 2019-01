Publié le 18 janvier 2019 par admin

Deux jours d’agitations et de découverte à Brest !

Ça se passe au Mac Orlan et le Festival Désordre proposera des créations autour des musiques et mouvements indociles d’aujourd’hui. Au programme : performances, et expérimentations sonores et visuelles mêlant danse et musique improvisées. Le festival organisé à 3 par le Mac Orlan, Plages Magnétiques (oui oui anciennement Penn Ar Jazz) et du Conservatoire de Brest métropole proposera une proximité avec les artistes. Etienne Costes et Marianne Villers nous proposent de découvrir la programmation de cette 7ème édition de “Désordre”.

VENDREDI 25 JANVIER 19 H 00 . LE MAC ORLAN

CHRONOSTASIS

L’artiste français Franck Vigroux est une figure très repérée de l’électronique noise, de l’improvisation et du cut-up. Sa création est le fruit d’une collaboration avec l’artiste visuel Antoine Schmitt. À l’image de la Chronostase, illusion cérébrale qui touche la perception de la durée, la performance audiovisuelle dilate à l’extrême l’instant présent, qui se fige et se diffracte indéfiniment. L’instant présent se fige, le passé et le futur cessent d’exister..

SAMEDI 26 JANVIER / 19 H 00 . LE MAC ORLAN

OFF . Marie-Laure Caradec

Off est un concert chorégraphique qui explore l’univers nocturne. Plongées dans le noir, trois interprètes cherchent à ouvrir de nouveaux champs de perception. Comment s’adapter à la disparition de la lumière ? L’abandon est nécessaire, la vigilance, vitale. Aucune certitude ne demeure. Il ne reste que des impressions à interpréter, le doute à exploiter, un espace à inventer. Lieu de tous les possibles, de tous les interdits, la nuit donne accès à une autre réalité et déplace les limites de notre connaissance.