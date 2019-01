Publié le 18 janvier 2019 par admin

Rives de nuits, le festival de concerts dans les bars de Landerneau a commencé et continue ces vendredi et samedi ! Tout comme Circonova en Cornouaille. Mais on pourra suivre aussi quelques concerts, spectacles, conférences ou visites, sans oublier (avec modération) la fête des bières bretonnes de Landrévarzec.

Concerts

Vendredi 18 janvier 2019 à partir de 20 h & Samedi 19 janvier 2019 à partir de 19 h les concerts s’enchaînent et ne se ressemblent pas au festival Rives de nuits dans les cafés de Landerneau. Concerts gratuits, belles surprises et découvertes assurées !

Vendredi 18 janvier 2019

Submersion : Ybrid Live + Imondotek (techno indus acid) au Vauban à Brest

Samedi 19 janvier 2019

Honeys, trio vocal + piano violoncelle et percussions pour chansons du monde au Café chantier de Saint-Eloy

Funkia (funk rock) au Spot de Spézet

Cabaret Nocture (dj set pop 80’s, dark bassline, house débridés) + Poing (live modular noise, techno avec show mapping) + Eyja fjöll (techno house acid) + Interstellar Malabar (new wave techno) au Novomax de Quimper

Si vous aimez le rock et le fromage, dommage pour vous : le From Fest d’Hiver de samedi 19 janvier 2019 à Quéménéven est complet !

Dimanche 20 janvier 2019

Chants polyphoniques géorgiens avec Mze Shina à l’église Saint-Pierre de Crozon

Ciné-concert : Lumières de Ellie James (pop dès 3 ans) à l’Avel Vor de Plougastel-Daoulas

Spectacles et animations

A Quimper et en Cornouaille, le festival de nouveau cirque et arts de la piste Circonova continue jusqu’au 7 février 2019 avec une quinzaine de spectacles à découvrir.

L’humoriste qui voit tout et saisit tout, toujours aux aguets et près à transformer l’actualité en trait d’humour, Verino est à l’Arthémuse de Briec vendredi 18 janvier 2019.

La fête des bières bretonnes est de retour à Landrévarzec avec 18 brasseries artisanales du Finistère et plus de 100 bières à déguster (avec modération) les 19 et 20 janvier 2019. Au programme, le salon des brasseurs mais aussi des animations musicales et un fest-noz, sans oublier la restauration rapide.

Ce samedi 19 janvier 2019 c’est la Nuit de la lecture dans de nombreuses médiathèques et bibliothèques du Finistère et notamment à Châteaulin avec à 18 h une soirée contes en pyjama « Histoires à faire peur aux cauchemars » accompagnées en musique (dès 4 ans, gratuit).

L’association Avenir Dysphasie Bretagne organise une soirée théâtre le 19 janvier 2019 avec la compagnie Atlan représentation suivie d’un café/thé gourmand au centre Jacolot du Relecq-Kerhuon.

Le vaudeville de Thierry François Les anges ne portent pas de nœud pap’ , mis en scène par Julie Coqu, est présenté par la troupe « Amithéa » dimanche 20 janvier à 15 h à la salle des fêtes de Châteaulin au profit du Secours populaire et des Restos du coeur.

Le comité des fêtes de Port-Launay organise un kig-ha-farz dimanche 20 janvier 2019 à 12h

Débats, conférences et visites

Venez échanger sur votre vie actuelle et future dans le Parc naturel régional d’Armorique au cour d’un café-rencontre qu’il propose avant de renouveler sa charte et à l’occasion de son cinquantenaire, samedi 19 janvier 2019 Camping Ty Provost à Dinéault – 10h30.

Une projection-rencontre : Thalassa “Du bout du monde” au cinéma Rocamadour de Camaret-sur-Mer le 19 janvier 2019 avec la cinémathèque de Bretagne. Ce programme retrace le parcours de Loïc Chantereau, qui exerçait la profession de radio de marine marchande dans les années 1960.

Samedi 19 janvier 2019 à 16h au lycée agricole de l’Aulne de Châteaulin, la société d’horticulture explique comment mieux organiser le potager de façon à y passer moins de temps : planification, associations et rotation des cultures, fertilisation du sol et réduction de l’entretien. Réunion ouverte gratuitement à tous.

L’association Emzivad qui vient en aide aux enfants en difficulté du Maroc vous propose une visite historique commentée du Faou le 20 janvier 2019 à 15h (départ devant la mairie).

Andrée Le Gall-Sanquer, présidente de « Lin et chanvre en Bretagne – Route des Toiles », évoque l’importance de l’histoire du lin d’abord en Pays de Landerneau-Daoulas, puis en Bretagne : plantes, extraction des fibres, histoire des manufactures, savoir-faire bretons, actualité, etc. au musée départemental breton de Quimper le 20 janvier 2019.