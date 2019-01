Publié le 21 janvier 2019 par admin

La ligue des droits de l’Homme de presqu’île de Crozon organise la cinquième édition du festival des Libertés et des droits humains du 26 janvier au 7 février 2019. Dans les cinémas de Camaret et de Crozon on pourra découvrir 15 films, documentaires ou de fiction, avec des débats à la clé, ainsi qu’une programmation pour le jeune public.

Entretien avec Claire Duval-Olivaud, membre active de la LDH presqu’île de Crozon

En France, la Ligue des droits de l’Homme vient de fêter ses 120 ans… ce qui montre que malheureusement elle a toujours une utilité puisque malgré les 70 ans en 2018 de la déclaration universelle, les droits humains sont toujours bafoués un peu partout dans le monde. La programmation du 5e festival des Libertés et des droits humains permettra de faire le point au travers de 15 films, documentaires et fictions, présentés dans les cinémas Le Rex de Crozon et Rocamadour de Camaret-sur-Mer. Les projections seront suivies de débats avec les adhérents de la LDH et des intervenants extérieurs. Une sélection jeunesse permettra aussi de sensibiliser les enfants à la question des libertés et des droits de l’Homme.

Des projections, débats et échanges en lien avec l’actualité française ou internationale

L’actualité française est elle-même marquée par des manquements aux droits humains. La LDH a continué à dénoncer cette année le non-respect par la France de ses engagements internationaux et de la déclaration universelle : des demandeurs d’asile renvoyés dans leur pays où ils sont pourchassés pour leurs opinions politiques, de graves violences policières dans les manifestations et notamment celles du mouvement des gilets jaunes, un ministre de l’intérieur qui annonce des “peines exemplaires” contre les auteurs de violences au mépris de la séparation entre pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire… La ligue des droits de l’Homme assure un rôle de veille, d’alerte, d’information des citoyens sur leurs droits, allant parfois jusqu’à les défendre devant la justice si nécessaire.

Emission en direct pour l’ouverture du festival le 26 janvier 2019 à Crozon

Le 5e festival des Libertés et des droits humains reviendra sur cette actualité et bien d’autres : défense des droits socio-économiques, environnement, santé, handicap, corruption, droits des femmes, discriminations envers les Roms, en France mais aussi au Nicaragua, en Ukraine, en Palestine ou au Yémen.

Radio Evasion anime une émission juste avant l’ouverture du festival à 19 h 30 samedi 26 janvier 2019 en direct du cinéma Le Rex à Crozon.