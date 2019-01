Publié le 21 janvier 2019 par admin

A Douarnenez chaque mardi, on peut s’entraîner à améliorer sa diction et son expression orale à la Maison solidaire de Kermarron. A la MJC, on peut lire à haute voix des textes qu’on a aimés et écouter ceux que d’autres souhaitent partager.

Gérard Camoin est l’un des bénévoles de Radio Evasion ; vous pouvez l’entendre dans Les évadés de la poésie en particulier. Comédien, marionnettiste, scénariste, dialoguiste et poète, il reste très actif à Douarnenez où il est installé.

Atelier diction et expression orale à la Maison sociale de Kermarron

A partir du 22 janvier 2019 et jusqu’en juin, Gérard Camoin anime à la Maison sociale de Kermarron un atelier d’initiation à la diction et à l’expression publique, sous le parrainage de l’association Poèmes bleus.

Tous les mardis de 14 h à 17 h 30, Gérard aidera les participants à mieux faire face à toutes les situations de la vie quotidienne lors desquelles il faut s’exprimer à l’oral et argumenter : face à l’administration, à la banque, ou tout autre vendeur, lors d’un examen oral ou d’un entretien d’embauche… On s’entraîne à maîtriser voix et corps, gérer trac et timidité, intéresser son auditoire, en toute convivialité et gratuitement !

Club de lectures partagées à la MJC de Douarnenez

Gérard Camoin est aussi membre du club de lecture Mots & mets/Mots aimés qui propose des petites lectures apéritives et conviviales tous les mardis à 19 h 45 à la MJC de Douarnenez, toute l’année. On peut lire ce qu’on veut : poésie, BD, roman, philosophie, polar ou science-fiction, d’hier ou d’aujourd’hui… juste pour le plaisir d’échanger en grignotant ou autour d’un verre. Participation aux frais d’assurance : 5 euros/an.