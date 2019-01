Publié le 22 janvier 2019 par admin

L’alimentation, la santé et l’environnement sont les axes majeurs d’intervention de Labocea, un laboratoire public territorial qui regroupe 530 chercheurs et techniciens en Finistère, Côtes-d’Armor et Ille-et-Vilaine. Parmi ses domaines d’intervention, la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Nicolas Bonnet, responsable du service conseil-expertise de Labocea

Ce GIP (Groupement d’intérêt public) rassemble Finistère, Côtes-d’Armor et Ille-et-Vilaine puisque ses membres fondateurs sont les CD29, CD22, CD35 et Brest métropole,

Labocea propose des services d’analyse et de conseil en matière de santé animale, santé végétale, agroalimentaire, eau et environnement, santé humaine, conseil et expertise alimentaire ou environnementale, métrologie, recherche et développement. Implanté sur cinq sites (Ploufragan, Brest, Quimper, Combourg, Fougères), impliqué dans plus de 30 programmes de recherche, il compte 530 collaborateurs, accrédités, et 20 000 clients et partenaires.