Publié le 22 janvier 2019 par Animateur

Dans le cadre du festival Pluie d’images, Patrice et M. Seb reçoivent pour la 68e de L’instant C, le photographe Jean-Christophe Podeur dit POD. Une exposition de ses photos est présentée au cinéma L’Image à Plougastel-Daoulas.Dans le Coin lecture et au phoner, Grey Mamba pour présenter ” The story of the reggae sound system ” aux Capucins à Brest samedi 26 janvier, organisé par Boboss Sound System.Les nouvelles ” Nouvelles ” de Hugo G. Canesson avec ce mardi ” Quand tu rencontres la claque “.Programmation musicale : Yvon Étienne ” Voir mamie ” (choix de l’invité), The Gun Club ” Fire of love “, Alpheus ” Light of day ” et Iggy Pop ” Gardenia “.Bise à l’oeil